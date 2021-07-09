В Татарстане ввели ограничения на посещение лесов из-за жаркой погоды

В Татарстане с 9 июля на 21 день вводится ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса. Это связано с установлением IV и V пожарной опасности в лесах республики. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.



Ограничения вводятся на территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Елабужского, Заинского и других районов республики.

Сегодня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение с 6 по 12 июля на территории Татарстана. Согласно прогнозу, местами в крайних восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс), местами по республике ожидается высокая пожарная опасность (IV класс).

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

По данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные жаркая погода сохранится, однако прогнозируются дожди и грозы.

Первое ограничение на посещение лесов объявили в республике еще 14 мая.

Татьяна Леухина