Банк ЗЕНИТ выступил партнером этнофестиваля Karakuz Almet Fest

Банк ЗЕНИТ стал партнером этнокультурного фестиваля Karakuz Almet Fest, организованного компанией «Татнефть» (0+). С 8 по 11 июля в Альметьевске проходят музыкальные фестивали, выступления уличных театров и танцевальных коллективов, образовательные мастер-классы, научные экспозиции и лекции.

В рамках мероприятия эксперты банка приняли участие в образовательной конференции ALMET talk. Спикеры провели открытые мастер-классы и поделились профессиональным опытом по ораторскому искусству и образовательным практикам, обсудили перспективные методики метапредметного обучения и передовой педагогический опыт.

На конференции выступили режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, актриса театра и кино Лариса Баранова, руководитель Корпоративного университета «Татнефть» Ольга Цыгина, победитель конкурса «Учитель года» г. Москвы Андрей Лукутин, начальник отдела обучения и развития Банка ЗЕНИТ Оксана Собокарева, руководитель направления обучения персонала Банка ЗЕНИТ Анастасия Рыжкова и другие эксперты.

Представители Банка ЗЕНИТ организовали мастер-классы на тему обучения школьников финансовой грамотности для учителей юго-востока республики. Программа банка призвана научить детей планировать свои доходы и расходы и грамотно реагировать на материальные трудности. Занятия в формате внеклассных мини-уроков помогут подросткам достичь реальных целей и избежать ненужных трат. Элементы геймификации уроков делают занятия интересными и позволяют объяснить сложное в простой форме.

«Банк ЗЕНИТ рад принять участие и оказать поддержку такому яркому событию, как этнофестиваль Karakuz Almet Fest. Благодаря инициативам компании «Татнефть» на юго-востоке Татарстана создается благоприятная среда для развития творчества и талантливых людей. Банк уделил особое внимание активностям в области образования. Разработанная нашими экспертами программа «Финансовая грамотность. Практика в школе» поможет педагогам в проведении внеклассного обучения на тему финансов с применением новых методик и лучших практик», — отметил первый заместитель председателя правления Алексей Хорохордин.

«Благотворительный фонд «Татнефть» тесно и весьма плодотворно сотрудничает с Банком ЗЕНИТ при реализации благотворительных программ. Мы искренне благодарны Банку за поддержку инициатив фонда. Совместными усилиями нам удается решать очень важные социальные задачи», — отметил директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

Ранее банк профинансировал проект создания цифровой лаборатории по развитию инженерных способностей у дошкольников в Набережных Челнах. Инициатива вошла в число победителей VI конкурса на соискание грантов «Энергия добра» от «Татнефти». Также банк запустил образовательный проект «Школьный UPGRADE» по преобразованию пространства библиотек школ №7, 16 и 24 г. Альметьевска.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»