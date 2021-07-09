На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли черный ящик и фрагменты тел 25 погибших

Фото: Максим Платонов (архив)

На Камчатке на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 нашли фрагменты тел 25 погибших. По последним данным, обнаружены также оба черных ящика.

Четыре найденных на месте крушения тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

В Минтрансе России 7 июля подтвердили, что после крушения Ан-26 на Камчатке выживших нет. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой.





Татьяна Демина