В Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице на улице Вавилова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным информагентства, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания. 50 человек эвакуировали до прибытия пожарных.

В МЧС сообщили, что на первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. м. Открытое горение уже ликвидировали.

Сегодня в Нижнекамске произошел пожар в девятиэтажке, спасли трех человек.