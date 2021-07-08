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Происшествия

В Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице

19:59, 08.07.2021
В Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице
Фото: скриншот / youtube.com

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице на улице Вавилова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным информагентства, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания. 50 человек эвакуировали до прибытия пожарных.

В МЧС сообщили, что на первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. м. Открытое горение уже ликвидировали.

Сегодня в Нижнекамске произошел пожар в девятиэтажке, спасли трех человек.

Происшествия
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