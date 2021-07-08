Спасатели обнаружили 19 тел погибших на месте крушения Ан-26

Фото: МЧС России / кадр видео

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке спасатели обнаружили 19 тел погибших. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей.



На данный момент удалось опознать лишь одного человека. Для опознания большинства из погибших, вероятно, потребуется генетическая экспертиза.

В МЧС подтвердили обнаружение фрагментов 19 тел погибших и сообщили, что работы по поиску продолжаются, они осложняются штормом. Район авиакатастрофы с воздуха обследовали в области 100 кв. км. Наземная группировка обследовала 17,4 км прибрежной полосы и 4,2 кв. км на сопке на месте крушения.

Фото: МЧС России / кадр видео

Вчера в Минтрансе России подтвердили, что после крушения самолета Ан-26 на Камчатке выживших нет. На утро 7 июля были обнаружены девять тел погибших.

Накануне после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой Ан-26.

Маргарита Головатенко