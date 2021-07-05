Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше

23:30, 05.07.2021
Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше
Фото: kremlin.ru

Россия при президенте Владимире Путине будет еще сильнее, поэтому нужно сделать все, чтобы он как можно дольше оставался главой государства. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн, — передает ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru

Если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, Россия пройдет их наименее безболезненно, как в предыдущие периоды нашей истории, когда она была Российской Империей, Советским Союзом, Российской Федерацией, считает спикер Госдумы.

Володин назвал Путина сильнейшим политиком в мире и заметил, что вряд ли кто-то может быть таким же эффективным, как он. Также он заявил, что у него никогда не было амбиции стать главой государства.

Во время прямой линии с президентом России, которая прошла 30 июля, у Путина поинтересовались, есть ли в его команде человек, которому он готов передать власть. Глава государства отметил, что незаменимых людей нет, но его ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на эту должность.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также