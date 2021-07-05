Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше

Россия при президенте Владимире Путине будет еще сильнее, поэтому нужно сделать все, чтобы он как можно дольше оставался главой государства. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн, — передает ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru

Если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, Россия пройдет их наименее безболезненно, как в предыдущие периоды нашей истории, когда она была Российской Империей, Советским Союзом, Российской Федерацией, считает спикер Госдумы.

Володин назвал Путина сильнейшим политиком в мире и заметил, что вряд ли кто-то может быть таким же эффективным, как он. Также он заявил, что у него никогда не было амбиции стать главой государства.



Во время прямой линии с президентом России, которая прошла 30 июля, у Путина поинтересовались, есть ли в его команде человек, которому он готов передать власть. Глава государства отметил, что незаменимых людей нет, но его ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на эту должность.



Татьяна Леухина