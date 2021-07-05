Казанец подозревается в изнасиловании и убийстве бывшей жены

Следком РФ по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 39-летнего местного жителя Казани. Его обвиняют в совершении преступлений по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, осенью-зимой 2020 года он угрожал бывшей жене убийством, если она не вернется к нему, — обвиняемый систематически преследовал жертву. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по РФ. 23 декабря 2020 года мужчина подкараулил потерпевшую в подъезде и ворвался к ней в квартиру, когда она открыла дверь. Там он избил ее, изнасиловал и задушил электрическими проводами. Подозреваемый пытался инициировать самоубийство девушки — он украл из дома ювелирные украшения, телефон, денежные средства и скрылся.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично.

В июне Верховный суд Татарстана арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщил правозащитник Булат Мухамеджанов.

Алексей Нечаев