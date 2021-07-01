Главное о коронавирусе на 1 июля: старт ревакцинации, математики прогнозируют новый пик в сентябре
MaкSим могла заразиться от своего охранника
- Певица MaкSим, которая до сих пор находится в коме, контактировала с заболевшим коронавирусом охранником. По данным СМИ, после контакта артистка занималась самолечением. Сейчас у нее поражено более 80 процентов легких.
- Сотрудницы инфекционной больницы Набережных Челнов, где лечат пациентов с коронавирусом, записали видеообращение с призывом граждан сделать прививку от COVID-19: «Вакцинируйтесь, помогите себе и нам». Медики из «красной зоны» рассказали, что работают там уже второй год. По их наблюдениям, люди переносят коронавирус тяжело, некоторые болеют целыми семьями.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на замечание президента Татарстана Рустама Минниханова, сделанное из-за скопления людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию на концерте ко Дню молодежи. На мероприятии была предусмотрена рассадка гостей через одного, но власти не ожидали, что придет столько человек.
- В Челнах на проектирование нового здания горбольницы №5 выделят 70 млн рублей. Средства выделят в 2022 году. Обращение уже подписано, даны соответствующие поручения. Точный размер суммы будет зависеть от того, какие проектные организации заявляются, а еще какую площадь займет больничный комплекс.
В России стартовала ревакцинация
- Коронавирусом болеют 2,5% привившихся. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин со ссылкой на данные вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе прямой линии.
- В России началась повторная вакцинация от COVID-19, ее необходимо производить через полгода после первичной. Повторную иммунизацию можно проводить любым зарегистрированным в РФ препаратом. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.
- В России стартовала углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19. В первую очередь на углубленную диспансеризацию планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме. Проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа, все обследования можно будет пройти за один день.
- Владимир Путин во время прямой линии заявил, что если есть отвод от прививки от коронавируса по медицинским соображениям, то требовать вакцинации никто не имеет права. Мужчина из Москвы сообщил, что его супругу хотят уволить из школы из-за отказа от прививки от COVID-19, несмотря на имеющийся отвод от вакцинации по медицинским показателям.
- Учебный процесс в младших классах школ в новом году, скорее всего, будет организован в обычном режиме, заявил Владимир Путин во время прямой линии. Конкретные решения будут приниматься в зависимости от эпидситуации.
- Разработчик «Спутника V» заявил о его 90-процентной эффективности к индийскому штамму. По словам замдиректора центра им. Гамалеи создатели ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые обрабатывают информацию.
- Власти Краснодарского края разрешили селить в отели после 1 августа не только привитых, но и переболевших. Ранее предполагалось, что с 1 июля в отели будут заселять и привившихся от коронавируса, и переболевших инфекцией, а начиная с 1 августа — лишь прошедших вакцинацию.
- Патриарх Кирилл благословил усилить контроль за соблюдением «ковидных» мер в храмах Москвы. Управление Московской патриархии намерено проводить выборочные проверки соблюдения предписаний.
- Замглавврача по анестезиологии и реаниматологии московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко предупредил до сих пор не привившихся россиян, что сейчас коронавирусом болеют тяжелее, чем еще год назад. По его словам, индийский штамм практически сломал достигнутые успехи по наличию иммунной прослойки.
- «Экстренная» вакцинация россиян от коронавируса продлится до формирования в стране коллективного иммунитета. Под «экстренной» вакцинацией подразумевается ревакцинация граждан, которые сделали прививку от COVID-19 полгода назад и вакцинация лиц, переболевших вирусом спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.
- Заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин сообщил, что в России обнаружили тайский и перуанский штаммы COVID-19. Пока штаммы неясного значения. Ученые будут наблюдать за их частотой в стране и появлением новых мутаций.
- В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы COVID-19. Также отмечается, что стало болеть больше молодых людей. Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала лета. Власти сообщили, что готовы закрыть регион для туристов ради снижения числа заражений коронавирусом. Жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится.
- Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве в конце сентября. По расчетам математиков, он может быть на 30-60% выше, чем в декабре 2020 года.
- У некоторых людей коронавирусная инфекция может в организме жить многие месяцы, скрываясь в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе, рассказала врач-инфекционист Оксана Станевич. Так одна россиянка с COVID-19 оставалась заразной 11 месяцев.
- Австрия исключает Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу, сообщили в МИД страны
Первая страна в ЕС запустила коронавирусные сертификаты
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 182 207 431 человек, 3 947 099 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 664 949 человека. Далее идут Индия (30 411 634), Бразилия (18 557 141), Франция (5 837 265) и Россия (5 449 594, данные не обновлены) и Турция (5 425 652).
По количеству смертей лидируют США (604 714), Бразилия (518 066), Индия (399 459), Мексика (233 047) и Перу (192 331).
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от коронавируса двумя дозами одного препарата. Как на организме человека отражается «смешанная» вакцинация, пока не исследовано.
- В ФРГ отказались считать вакцинированными привитых «Спутником V», так как препарат еще не допущен для использования в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минздрава ФРГ.
- В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса. Некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии. Медики, в том числе врач, который в настоящее время находится в бегах, обманывали граждан и ряд компаний и вводили поддельные вакцины в период с 15 мая по 17 июня. Сейчас задержаны две медсестры, которые прививали людей за деньги, изъяты списки привившихся и номера выданных сертификатов.
- Брюссель сегодня запускает единые коронавирусные сертификаты в ЕС. Сертификаты представляют собой QR-коды, они бесплатны и действуют год. В каждой стране сертификаты будут выдавать национальные власти.
- В Греции изменили порядок въезда российских туристов. Все россияне старше 12 лет с 30 июня могут въезжать в Грецию только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Ни сертификаты о вакцинации, ни справки о наличии антител больше не подходят.
- Частое чихание может оказаться основным симптомом COVID-19 у тех, кто получил обе дозы вакцины Moderna, Pfizer или AstraZeneca. Также у привитых заболевших появлялись головная боль, насморк, боль в горле.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын признал наличие проблем в КНДР из-за коронавируса. Он сообщил о произошедшем «критическом случае» в области здравоохранения, который может привести к кризису в обеспечении безопасности страны.
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