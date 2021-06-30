В ФМБА сообщили о выявлении в России тайского и перуанского штаммов коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин сообщил, что в России обнаружили тайский и перуанский штаммы COVID-19. Ученые уже приступили к их изучению.

«Перуанский, тайский и прочие штаммы — эти штаммы пока неясного значения. Мы должны за ними наблюдать, за их частотой в стране и, естественно, наблюдать за появлением новых мутаций», — цитирует Шипулина ТАСС.

Он напомнил, что в стране также циркулируют южноафриканский, бразильский и индийский штаммы коронавируса. По словам Шипулина, последнему из них уделяется особое внимание ученых, с ним связаны «основные опасения».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Пациентка, у которой его обнаружили, перенесла болезнь в легкой форме. «Здесь все закончилось благополучно», — сообщила Попова.



Татьяна Демина