Путин: младшие классы, скорее всего, будут обучаться очно в новом учебном году

Фото: скриншот

Учебный процесс в младших классах школ в новом году, скорее всего, будет организован в обычном режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Школьник спросил у главы государства о том, в каком формате начнется предстоящий учебный год. Путин указал, что пока на этот вопрос ответить не может, но, скорее всего, младшие классы будут учиться в очном формате.

— Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, — отметил Путин.

«Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию.