В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы COVID-19

Фото: Максим Платонов

Глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в регионе.

«По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом», — цитирует ее «РИА Новости».

Также отмечается, что стало болеть больше молодых людей. Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала лета.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс».



Алексей Нечаев