В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы COVID-19
Глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в регионе.
«По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом», — цитирует ее «РИА Новости».
Также отмечается, что стало болеть больше молодых людей. Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала лета.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс».
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