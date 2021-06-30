Голикова: коронавирусом болеют 2,5% привившихся

После прохождения процедуры вакцинации от коронавируса заражаются не 10%, а 2,5%, сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии.



Так он ответил на вопрос о том, каким данным статистики верить. Ранее президент называл цифру в 10%. Российский лидер подчеркнул, что опираться в этом вопросе следует на информацию вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит», — заключил Путин.

Путин во время прямой линии заявил, что если есть отвод от прививки от коронавируса по медицинским соображениям, то требовать вакцинации никто не имеет права.

Маргарита Головатенко