Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильные грозы и до +34 градусов
В среду, 30 июня, на территории Татарстана местами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах — сильные. Локально возможен град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный до сильного. Возможны усиления до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит +29..+34 градуса, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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