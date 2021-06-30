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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильные грозы и до +34 градусов

05:20, 30.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильные грозы и до +34 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 30 июня, на территории Татарстана местами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах — сильные. Локально возможен град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный до сильного. Возможны усиления до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит +29..+34 градуса, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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