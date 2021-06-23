В Центробанке считают, что новый кризис наступит неизбежно

Фото: Анна Сейтумерова

В Центральном банке России считают, что новый кризис наступит неизбежно. Однако для этого у регулятора запасены необходимые инструменты поддержки экономики и населения страны.

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально», — заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день ключевая ставка регулятора (5,5%) находится на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

На прошлой неделе в Счетной палате России предупредили, что причиной нового кризиса может стать быстрый рост ипотеки. В связи с этим там предложили выдавать льготную ипотеку только нуждающимся либо ввести ограничение на однократное использование программы одним покупателем.



Татьяна Демина