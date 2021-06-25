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В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19

11:40, 25.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 25 июня в республике зарегистрировано 22 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 011 человек, в том числе 131 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 532 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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