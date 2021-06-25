В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 25 июня в республике зарегистрировано 22 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 011 человек, в том числе 131 — за минувшие сутки.
Умерли за весь период 532 человека.
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