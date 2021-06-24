Спрос на фотографов в Казани за год вырос в 2 раза

Жители Казани стали обращаться к фотографам гораздо чаще — спрос на услуги фотографов в мае вырос в два раза год к году, согласно данным Avito.



Так, в Казани за год на 208% выросла популярность индивидуальных фотосессий. Такая услуга в городе обойдется в среднем за тысячу рублей в час. Если есть желание провести фотосессию в костюме или на автомобиле — их аренду придется оплатить дополнительно. В среднем по России аренда машин Lamborghini или Maybach обойдется в 1,5 тысячи рублей за час. За 3-4 тысячи рублей можно арендовать яхту.

Самый популярный запрос в категории — «детская фотосессия» — тоже обойдется в среднем в тысячу рублей, но может быть и дороже, поскольку детский фотограф для хорошей работы должен уметь найти общий язык с моделью, часто специалисты предоставляют игрушки для развлечения ребенка. Спрос на профессиональные детские фото в Казани за год вырос в 1,6 раза.



На 90% вырос спрос на семейные фотографии — эта услуга тоже стоит в среднем тысячу рублей.

Фото: pixabay.com

По итогам I квартала 2021 года в Татарстане на 26% вырос спрос на покупку земельных участков. Pа год в регионе спрос увеличился на 4%. Предложение за год уменьшилось на 5% в республике, а за I квартал его стало меньше на 18%.

Маргарита Головатенко