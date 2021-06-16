Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 1,03%

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 307 человек. По состоянию на 16 июня в республике в органах службы занятости зарегистрированы 20 964 нетрудоустроенных гражданина.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на 16 июня составил 1,03% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано во всех моногородах республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 711 (-74 безработных за неделю), в Нижнекамске — 1 126, в Зеленодольске — 443, в Елабуге — 427, в Чистополе — 244, в Камских Полянах — 196, в Менделеевске — 64.

На сегодняшний день в органы службы занятости татарстанцам предлагается 58 610 вакансий, 2 330 из которых работодатели представили за последние семь дней. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 26 мая условно составил 0,36 чел. на одну вакансию.



Напомним, эксперты отметили в Татарстане один из самых низких показателей по уровню безработицы. Республика заняла четвертое место в рейтинге с показателем 2,8%, опередив Москву (3%), ХМАО (3%) и Хабаровский край.



Татьяна Демина