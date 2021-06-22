Казань встречает первый в России фестиваль барной культуры в рамках BARPROOF CONGRESS — 2021

Фото: фото предоставлено организатором мероприятия

С 1 по 3 июля 2021 года при поддержке Правительства Республики Татарстан пройдет первый в России международный фестиваль барной культуры Barproof Street. Одна из крупнейших выставочных площадок страны — Казанская Ярмарка — превратится в центр барной культуры страны. В течение 3 дней фестиваля гости смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 30 лучших российских и мировых баров, посетить лекции авторитетных барменов и продегустировать первоклассные напитки, а также приобрести интересные аксессуары на маркете. Помимо этого, все бары, участвующие в фестивале, подготовят специальные программы, гесты и эксклюзивное меню, которое будет действовать только в дни Barproof Street.

Barproof Street станет частью масштабного Barproof Congress — 2021 вместе с Barproof Education, образовательно-дискуссионной частью, и основным событием конгресса — Barproof Awards, главной российской профессиональной барной премией, которая была организована в 2016 году представителями барного сообщества Bartender Brothers. Образовательная часть конгресса, как и сама премия, даст студентам, изучающим туристический и гостиничный бизнес, и начинающим профессионалам HoReCa принять участие в мастер-классах ведущих экспертов индустрии.

В дни фестиваля гостей Barproof Street ждет также насыщенная музыкальная программа. Помимо профессиональных музыкантов и диджеев, на сцене выступят диджеи-бартендеры (в том числе Ваня Гринько), которые виртуозно миксуют не только напитки, но и музыку. Гости смогут услышать «Марсу Нужны Любовники», Dezery и многих других, а хедлайнерами фестиваля станут легендарный рок-музыкант Найк Борзов и популярная группа Tesla Boy.

«Премия проводится уже не первый раз, и мы давно думали, что нужно расширять аудиторию и становиться открытыми не только для профессионального сообщества, но и для всех любителей качественных напитков. Поэтому в этом году мы впервые откроем для гостей фестиваля целую улицу баров!» — рассказал один из организаторов Barproof Congress — 2021 Вячеслав Ланкин, Bartender Brothers.

«Мы хотим, чтобы люди открыли для себя культуру посещения баров, где ты можешь, переходя из одного заведения в другое, пробовать необычные вкусовые сочетания и оценивать мастерство барменов, которые не просто смешивают напитки, но на самом деле показывают искусство! И все это в хорошей компании, в атмосфере легкости и веселья. Это эмоции, которые всем нам очень нужны после такого тяжелого года»,– рассказывает организатор BarProof Валентина Скибинская, генеральный директор Reflexion agency.

В числе важных моментов стоит отметить, что доступ на Barproof Street строго с 18 лет. При покупке билета и на входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Организаторы фестиваля уделяют особое внимание безопасности, в том числе соблюдению всех необходимых противовирусных мер. Все сотрудники пройдут ПЦР-тестирование, маски и перчатки будут в свободном доступе, как и антисептические средства.

В целях противодействия распространению в Казани коронавирусной инфекции (COVID-19) и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора будет установлен лимит на количество гостей, единовременно находящихся в месте проведения фестиваля. Билеты на каждый отдельный день фестиваля поступят в продажу также в ограниченном количестве.

Стоимость билета на Barproof Street на 1 день — 300 рублей. Билеты будут доступны в кассах при входе на фестиваль, а также в предварительной продаже на сайте www.barproof.ru.

Гостям нужно быть внимательными: на улице баров действует только безналичная система оплаты!

С января 2021 года Казань официально считается «гастрономической столицей» России, и Barproof Congress окончательно закрепит за городом это звание на туристической карте нашей страны. Кроме того, после года ограничений, связанных с распространением вируса COVID-19, для жителей и гостей города Barproof Street станет долгожданным глотком свежего воздуха и ознаменует возвращение к жизни целой индустрии гостеприимства. Это отличный повод посетить Казань для тех, кто давно планировал, и вернуться сюда снова тем, кто уже очарован этим городом.