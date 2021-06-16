Президент РФС Дюков высказался об отставке Черчесова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России в случае провального выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

— Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?

— Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года, — сказал Дюков.

На чемпионате Европы — 2020 сборная России провела один матч. В стартовой игре на турнире россияне крупно проиграли Бельгии (0:3). Сегодня сборной предстоит сыграть против команды Финляндии. В случае поражения россияне могут потерять все шансы на выход из группы.

Перед сборной России на Евро-2020 была поставлена задача выйти в плей-офф турнира.