Татарстан попал в десятку самых пьющих регионов по итогам первого квартала 2021 года

Татарстан оказался в десятке самых пьющих регионов России: в республике за I квартал этого года население приобрело 1,63 млн декалитров спиртосодержащих напитков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.



С большим опережением идет Москва — за I квартал жители купили 6,4 млн декалитров алкоголя. В тройку попали Московская область и Санкт-Петербург — 6 млн и 3,37 млн соответственно. Помимо Татарстана, в десятку попали Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

В целом россияне только за I квартал этого года приобрели 66 млн декалитров алкоголя. В прошлом году этот показатель составлял 67,8 млн.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в 2020 году от алкоголя умерли 50 435 россиян. В 2019-м количество таких смертей было меньше (хоть и ненамного) — 47 427, причем по сравнению с 2018-м (48 786 смертей) оно снижалось.

Маргарита Головатенко