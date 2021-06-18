Бастрыкин запросил доклад о нападении на полицейских в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на полицейских в Менделеевском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью 16 июня инспекторы ДПС задержали пьяного водителя ВАЗ-2109, который пытался скрыться от них. К месту подъехали друзья мужчины и начали вести себя агрессивно — хватали сотрудников за форму, били их и попытались завладеть табельным оружием. На предупреждения инспекторов никто не реагировал, и полицейский сделал три выстрела — один в воздух и два в сторону нападавших.

Пострадали два полицейских, водитель получил огнестрельное ранение правой стопы.



В СКР отметили, что полицейские были вынуждены применить табельное оружие в ответ на незаконные действия молодых людей, несогласных с задержанием их знакомого за езду в нетрезвом виде.

По этому факту следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после инцидента с задержанием пьяного водителя и его друзьями.



Татьяна Демина