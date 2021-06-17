В Татарстане группа людей пыталась отбить у полицейских своего задержанного друга

Фото: Максим Платонов

В Менделеевском районе Татарстане возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после инцидента с задержанием пьяного водителя и его друзьями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ЧП произошло ночью 16 июня. Инспекторы ДПС задержали пьяного водителя ВАЗ-2109, который пытался скрыться от правоохранителей. К месту подъехали друзья мужчины и начали вести себя агрессивно — хватали сотрудников за форму, били их и попытались завладеть табельным оружием. На предупреждения инспекторов никто не реагировал, и полицейский сделал три выстрела — один в воздух и два в сторону нападавших.

В итоге два полицейских и водитель с огнестрельным ранением правой стопы были госпитализированы.