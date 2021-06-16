На фоне встречи Путина с Байденом укрепился российский рубль
На фоне встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом укрепился российский рубль.
По данным торгов, курс доллара расчетами «завтра» снижается на 20 копеек до 71,99 рубля, курс евро — на 33 копейки до 87,22 рубля, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас доллар на Московской бирже продается за 72,03 рубля, а евро — за 87,3 рублей.
21 мая курс доллара к рублю вырос на 4,25 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На утро пятницы курс составил 73,5725 рубля.
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