Новости общества

16:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На фоне встречи Путина с Байденом укрепился российский рубль

15:18, 16.06.2021 1
На фоне встречи Путина с Байденом укрепился российский рубль
Фото: Максим Платонов

На фоне встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом укрепился российский рубль.

По данным торгов, курс доллара расчетами «завтра» снижается на 20 копеек до 71,99 рубля, курс евро — на 33 копейки до 87,22 рубля, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас доллар на Московской бирже продается за 72,03 рубля, а евро — за 87,3 рублей.

21 мая курс доллара к рублю вырос на 4,25 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На утро пятницы курс составил 73,5725 рубля.

ОбществоЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:25
    Ничего не изменилось
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также