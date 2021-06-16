Эксперты рассказали, какие меры помогут автопроизводителям Татарстана обойти импорт

Разработанный Минпромторгом России механизм поддержки производителям автокомпонентов дает автопроизводителям импульс для обновления оборудования, но эксперты считают эту меру недостаточной, сообщает «РБК Татарстан».



Механизм предусматривает предоставление льготных займов от 50 млн рублей по ставке 1% годовых до 60 месяцев. В министерстве сообщают, что Фонд развития промышленности будет предоставлять производителю заем до 40% бюджета проекта. Если проект будет успешным, инвестор сможет получить субсидию в объеме привлеченного займа для его погашения.

Председатель правления Машиностроительного кластера республики Сергей Майоров считает, что принятые меры не помогают составить конкуренцию крупным иностранным игрокам, поскольку отечественные производители теряют рынки с приходом иностранных компаний. Российские производители просто не могут конкурировать с ведущими иностранными игроками из-за низкой степени маржинальности реального сектора экономики и невозможностью модернизации производства.

Так, в стране наблюдается технологическая отсталость. «Татарстан, который является лидером среди регионов России, увеличил закупки роботов в прошлом году на 40%. Но тем не менее у нас огромный технологический разрыв. И это связано с тем, что у нас нет инвестиционного ресурса», — заключил Майоров.

Фото: realnoevremya.ru

Майоров предложил продолжать прежние программы, например выделять 50% субсидий на приобретение оборудования для технопарков.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что в стране объемы производства автокомпонентов должны быть приближены к зарубежному уровню. При меньших объемах отечественные производители не смогут предоставить конкурентные цены. Такие проблемы актуальны для Татарстана и других производственных регионов.

Маргарита Головатенко