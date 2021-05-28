Обновленная «Мухаммадия»: современные стандарты обучения в историческом здании

20:40, 28.05.2021 30
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанским журналистам показали, как изменилось медресе «Мухаммадия» после ремонтно-реставрационных работ. После реконструкции в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и др. Кроме того, учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой. В медресе ведется обучение по 56 предметам (богословские и светские науки) на татарском и арабском языках.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи