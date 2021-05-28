Обновленная «Мухаммадия»: современные стандарты обучения в историческом здании

Сегодня казанским журналистам показали, как изменилось медресе «Мухаммадия» после ремонтно-реставрационных работ. После реконструкции в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и др. Кроме того, учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой. В медресе ведется обучение по 56 предметам (богословские и светские науки) на татарском и арабском языках.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым