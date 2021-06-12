В Нижнекамске в ряде домов отключат горячую воду
Из-за ремонта теплосетей в Нижнекамске в ряде домов отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Горячей воды не будет с 08:30 15 июня до 17:00 17 июня по следующим адресам:
- Проспект Химиков: 70а, 70б, 70в, 70г, 70д, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 76а, 76б, 76в, 76г,
- Проспект Химиков: 76д, 78а, 78б, 78в, 78г.
- Улица Гагарина: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б
- Улица Спортивная: 9, 11, 13, 13а, 15, 17.
- А также школах № 9, 11, 18, лицее №24, Гимназии №1, детских садах №19 и 22.
Из-за замены магистрального трубопровода на участке теплосети на проспекте Мира в Нижнекамске на три недели отключат горячую воду.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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