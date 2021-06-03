Глава комитета Госдумы считает, что ЦБ повысит ключевую ставку до 5,25%

Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров до 5,25%, еще на 0,25 процентного пункта (п. п.). Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 11 июня. Аксаков считает, что ЦБ будет опираться на показатели инфляции — 5,8%, что существенно выше целевого показателя. При этом он подчеркнул, что большего «шага» ожидать не стоит, пишет ТАСС.

В мае Центробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку — до 5,00% годовых.



Ольга Плешкова