Определились финалисты Региональной премии РГУД в РТ

17 июня в рамках юбилейного саммита Российской гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД) состоится вручение Региональной премии по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан.

На сегодняшний день определились финалисты во всех номинациях. До 11 июня они участвуют во втором этапе премии — онлайн-защите проектов. Победители в каждой номинации будут определены по результатам голосования членов жюри.

Список финалистов (по номинациям):



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

«Недвижимость будущего: proptech и устойчивое развитие»

«Открытие десятилетия»

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучший бизнес-центр класса А»

«Лучший бизнес-центр класса В»

«Лучший коворкинг»

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучший индустриальный объект»

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса»

«Лучшая управляющая компания в сфере жилой недвижимости»

«Лучший коттеджный поселок»

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Малый торговый центр» (общая площадь до 15 000 кв. м)

«Средний торговый центр» (общая площадь от 15 001 до 85 000 кв. м)

«Лучшая локальная торговая сеть»

РЕДЕВЛОПМЕНТ И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

«Лучший проект редевелопмента»

«Лучший восстановленный памятник архитектуры»

Справка

Премия учреждена в 2021 году и посвящена подведению итогов работы полномочного представительства РГУД в регионе. Она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости. География премии — Республика Татарстан. Заявки на участие от ведущих объектов и компаний в жилой и коммерческой недвижимости принимались до 31 мая 2021 года.

Профессиональная премия проводится полномочным представительством НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов», при поддержке МКУ управление архитектуры и градостроительства г. Казани.