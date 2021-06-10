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Определились финалисты Региональной премии РГУД в РТ

14:53, 10.06.2021
Определились финалисты Региональной премии РГУД в РТ
Фото: Максим Платонов

17 июня в рамках юбилейного саммита Российской гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД) состоится вручение Региональной премии по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан.

На сегодняшний день определились финалисты во всех номинациях. До 11 июня они участвуют во втором этапе премии — онлайн-защите проектов. Победители в каждой номинации будут определены по результатам голосования членов жюри.

Список финалистов (по номинациям):

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

«Недвижимость будущего: proptech и устойчивое развитие»

  • Технопарк им. А.С. Попова, г. Иннополис
  • Торговый центр «МЕГА Казань»
  • URBAN BUSINESS CENTER, г. Казань

«Открытие десятилетия»

  • ТРЦ KazanMall
  • Международный выставочный центр «Казань Экспо»
  • Технопарк им. А.С. Попова, г. Иннополис


ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучший бизнес-центр класса А»

  • URBAN BUSINESS CENTER, г. Казань
  • Бизнес-центр «ТАТАРИЯ», г. Казань
  • Бизнес-центр «Кремлевская Плаза», г. Казань

«Лучший бизнес-центр класса В»

  • Бизнес-парк «ТЕХНОПОЛИС», г. Казань
  • Бизнес-центр «Азинский», г. Казань
  • Бизнес-центр «Рябина», г. Казань

«Лучший коворкинг»

  • Smart Space, г. Казань
  • InnoTerminal, г. Иннополис
  • «Штаб», г. Казань


ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучший индустриальный объект»

  • Технополис «Химград», г. Казань
  • Индустриально-технологический парк «Синергия 2», ОЭЗ «Алабуга»
  • 6-ая площадка Камского индустриального парка «Мастер», г. Набережные Челны


ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса»

  • ЖК «Весна» I и II очереди, г. Казань
  • ЖК «Светлая долина», г. Казань
  • ЖК Savin House, г. Казань

«Лучшая управляющая компания в сфере жилой недвижимости»

  • Управляющая компания «Всегда рядом»
  • ООО «Управляющая компания «КамаСтройИнвест»
  • Территория комфорта (ООО «Урбан ареа»)

«Лучший коттеджный поселок»

  • «Бавария», г. Казань
  • «Брайт Парк», г. Казань
  • «Загородный клуб», г. Казань


ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Малый торговый центр» (общая площадь до 15 000 кв. м)

  • Торговый центр «ПОРТ», г. Казань
  • Торговый центр «Эссен», г. Зеленодольск
  • Торговый центр «ЭССЕН», г. Казань

«Средний торговый центр» (общая площадь от 15 001 до 85 000 кв. м)

  • ТЦ «ГоркиПарк», г. Казань
  • ТРЦ «Южный», г. Казань
  • Торговый центр Sunrise City, г. Казань

«Лучшая локальная торговая сеть»

  • «ВПРОК»
  • «Глобус» / «Глобус Маркет»
  • «Мегастрой», «Агава»
  • Сеть магазинов низких цен «НАХОДКА»


РЕДЕВЛОПМЕНТ И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

«Лучший проект редевелопмента»

  • Дом Юшкова, г. Казань
  • Татарская усадьба, г. Казань
  • Здание Шамовской больницы, г. Казань

«Лучший восстановленный памятник архитектуры»

  • Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сафы Бахтеева, начало XX века», г. Казань
  • Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 1840 г.», г. Казань
  • Хлебный базар, конец XVIII — начало XIX века, архитектор В.И. Кафтырев. Комплекс: «Торговые ряды, 1796 г. — конец XIX века, архитектор В.И. Кафтырев», г. Казань
Справка

Премия учреждена в 2021 году и посвящена подведению итогов работы полномочного представительства РГУД в регионе. Она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости. География премии — Республика Татарстан. Заявки на участие от ведущих объектов и компаний в жилой и коммерческой недвижимости принимались до 31 мая 2021 года.

Профессиональная премия проводится полномочным представительством НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов», при поддержке МКУ управление архитектуры и градостроительства г. Казани.

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