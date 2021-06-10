Определились финалисты Региональной премии РГУД в РТ
17 июня в рамках юбилейного саммита Российской гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД) состоится вручение Региональной премии по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан.
На сегодняшний день определились финалисты во всех номинациях. До 11 июня они участвуют во втором этапе премии — онлайн-защите проектов. Победители в каждой номинации будут определены по результатам голосования членов жюри.
Список финалистов (по номинациям):
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
«Недвижимость будущего: proptech и устойчивое развитие»
- Технопарк им. А.С. Попова, г. Иннополис
- Торговый центр «МЕГА Казань»
- URBAN BUSINESS CENTER, г. Казань
«Открытие десятилетия»
- ТРЦ KazanMall
- Международный выставочный центр «Казань Экспо»
- Технопарк им. А.С. Попова, г. Иннополис
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
«Лучший бизнес-центр класса А»
- URBAN BUSINESS CENTER, г. Казань
- Бизнес-центр «ТАТАРИЯ», г. Казань
- Бизнес-центр «Кремлевская Плаза», г. Казань
«Лучший бизнес-центр класса В»
- Бизнес-парк «ТЕХНОПОЛИС», г. Казань
- Бизнес-центр «Азинский», г. Казань
- Бизнес-центр «Рябина», г. Казань
«Лучший коворкинг»
- Smart Space, г. Казань
- InnoTerminal, г. Иннополис
- «Штаб», г. Казань
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
«Лучший индустриальный объект»
- Технополис «Химград», г. Казань
- Индустриально-технологический парк «Синергия 2», ОЭЗ «Алабуга»
- 6-ая площадка Камского индустриального парка «Мастер», г. Набережные Челны
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
«Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса»
- ЖК «Весна» I и II очереди, г. Казань
- ЖК «Светлая долина», г. Казань
- ЖК Savin House, г. Казань
«Лучшая управляющая компания в сфере жилой недвижимости»
- Управляющая компания «Всегда рядом»
- ООО «Управляющая компания «КамаСтройИнвест»
- Территория комфорта (ООО «Урбан ареа»)
«Лучший коттеджный поселок»
- «Бавария», г. Казань
- «Брайт Парк», г. Казань
- «Загородный клуб», г. Казань
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
«Малый торговый центр» (общая площадь до 15 000 кв. м)
- Торговый центр «ПОРТ», г. Казань
- Торговый центр «Эссен», г. Зеленодольск
- Торговый центр «ЭССЕН», г. Казань
«Средний торговый центр» (общая площадь от 15 001 до 85 000 кв. м)
- ТЦ «ГоркиПарк», г. Казань
- ТРЦ «Южный», г. Казань
- Торговый центр Sunrise City, г. Казань
«Лучшая локальная торговая сеть»
- «ВПРОК»
- «Глобус» / «Глобус Маркет»
- «Мегастрой», «Агава»
- Сеть магазинов низких цен «НАХОДКА»
РЕДЕВЛОПМЕНТ И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
«Лучший проект редевелопмента»
- Дом Юшкова, г. Казань
- Татарская усадьба, г. Казань
- Здание Шамовской больницы, г. Казань
«Лучший восстановленный памятник архитектуры»
- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Сафы Бахтеева, начало XX века», г. Казань
- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 1840 г.», г. Казань
- Хлебный базар, конец XVIII — начало XIX века, архитектор В.И. Кафтырев. Комплекс: «Торговые ряды, 1796 г. — конец XIX века, архитектор В.И. Кафтырев», г. Казань
Справка
Премия учреждена в 2021 году и посвящена подведению итогов работы полномочного представительства РГУД в регионе. Она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости. География премии — Республика Татарстан. Заявки на участие от ведущих объектов и компаний в жилой и коммерческой недвижимости принимались до 31 мая 2021 года.
Профессиональная премия проводится полномочным представительством НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов», при поддержке МКУ управление архитектуры и градостроительства г. Казани.
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