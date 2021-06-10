В МВД предложили ввести добровольный техосмотр легковых автомобилей

Фото: Максим Платонов

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», сообщает «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Отмечается, что автовладельцы сами должны проходить эту процедуру, так как они заинтересованы в исправности своего транспортного средства. Новые правила не затронут авто, которые участвуют в перевозках: такси, грузовики, машины предприятий и организаций, автобусы.

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов на пресс-конференции в марте сообщил, что с начала текущего года в Татарстане прекратили деятельность 60 пунктов техосмотра.



Алесей Нечаев