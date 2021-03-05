В Татарстане с начала года закрылись 60 пунктов техосмотра

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов на пресс-конференции сообщил, что с начала текущего года в Татарстане прекратили деятельность 60 пунктов техосмотра. На сегодняшний день в республике их насчитывается 104.

Габдурахманов обратил внимание, что работу продолжают пункты, которые максимально соответствуют новых требованиям правил техосмотра транспортных средств.

«На данный момент по новым правилам у нас уже за четыре дня уже прошло 608 транспортных средств», — отметил начальник управления ГИБДД МВД по РТ.

Напомним, сегодня заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров подробно рассказал о новых правилах проведения техосмотра. Он обратил внимание, что на сегодняшний день в республике 57 операторов технического осмотра.

Фото: pixabay.com

Отметим, правила прохождения технического осмотра (ТО) автомобилей в России меняются с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить лишь с 1 октября, так как срок действия диагностических карт продлен до этой даты.

Татьяна Демина