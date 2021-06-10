Чемпионат мира повысил спрос на хоккейные товары в Татарстане

Прошедший 6 июня чемпионат мира по хоккею повысил интерес к занятиям этим видом спорта у жителей Татарстана в мае — начале июня этого года: жители республики стали покупать в четыре раза больше клюшек и в 19 раз больше шайб, сообщает РБК.



В целом по России продажи специальных перчаток выросли в 16 раз, хоккейные свитеры джерси — более чем в пять раз, шайбы — более чем в четыре раза. Продажи аксессуаров выросли в 2,6 раза.

По сравнению с прошлым годом вырос средний чек на некоторые хоккейные атрибуты. Почти на 38% стали дороже шорты (в среднем цены выросли до 2700 рублей), коньки — на 28%, до 2 650 рублей. Уменьшился только средний чек на джерси, теперь в среднем они стоят около 1 800 рублей, что на треть меньше, чем годом ранее.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко