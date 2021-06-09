Нефтехимики рассказали депутатам, как укрепляют здоровье своих сотрудников

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работа заводских здравпунктов, оснащение поликлиники медицинским оборудованием и организация оздоровления и отдыха в профилактории — об этом и не только депутатам Нижнекамского городского совета рассказали во время посещения социальных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Визит состоялся в рамках подготовки вопроса «О мерах по укреплению здоровья взрослого и детского населения города Нижнекамска».



Народные избранники побывали в одном из 17 заводских здравпунктов, расположенном на заводе пластиков. Медицинский персонал в ежедневном режиме ведет мониторинг здоровья работников, оказывает первую доврачебную и неотложную помощь, ведет профилактическую работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



Как рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим», депутат городского совета Родион Булашов, медицинское обслуживание в здравпунктах удалось улучшить после проведенной в 2020 году модернизации и оснащения необходимым оборудованием.



Серьезные изменения произошли и в поликлинике, за которой закреплены все работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках обязательного медицинского страхования. Также сотрудники компании имеют возможность получить медицинскую помощь по полису добровольного медицинского страхования АО «СОГАЗ».



Работники предприятия ежегодно проходят медицинский осмотр и освидетельствование. В 2019 году в поликлинике ООО «СОГАЗ» Профмедицина-НК» был завершен капитальный ремонт на сумму свыше 123 млн рублей.



Кроме этого, учреждение оснастили современным медицинским оборудованием. Здесь установлена универсальная цифровая рентгенологическая система, позволяющая проводить все виды рентгенографических исследований, в том числе косых проекций. Дополнительно появились аппараты УЗИ экспертного класса, которые предназначены для различных областей ультразвуковой диагностики. Современное оборудование было закуплено для кабинетов окулиста и отоларинголога, физиотерапевтического отделения.



Депутаты побывали и в дневном стационаре, рассчитанном на 10 коек. Для поликлиники закуплены два автомобиля скорой медицинской помощи марки Mercedes-Benz, оснащенные необходимым медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Еще два автомобиля предназначены для выезда бригад фельдшеров и врачей поликлиники на дом для оказания медицинской помощи работникам «Нижнекамскнефтехима».



Большое значение компания уделяет вопросам санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения своих работников. В санатории-профилактории ООО «Корабельная роща — Нижнекамскнефтехим», который является на 100% дочерним обществом ПАО «Нижнекамскнефтехим», действуют различные программы по оздоровлению работников.



Годовой коечный фонд профилактория составляет 4250 койко-мест, 250 в одном заезде. Реабилитационно-восстановительное лечение здесь по различным программам получают свыше четырех тысяч работников «Нижнекамскнефтехима».

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