Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, вечером грозы и до +28 градусов
В среду, 9 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем и вечером в отдельных районах гроза.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани — от +23°С до +27°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +25—28 градусов.Общество Татарстан
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