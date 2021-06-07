В Казани частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

В Казани частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика из-за проведения работ по выносу сетей ливневой канализации для строительства метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Движение будет закрыто возле дома №105а с 8 по 18 июня. Возле дома №64 корп. 1 — с 19 по 30 июня. Перекроют дорогу с 1 по 10 июля возле дома №72.

фото: kzn.ru

В Пестречинском районе Татарстана временно закрыли для движения транспорта дорогу Пестрецы — Чита — Янцевары на участке от 5-го по 12-й км. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна. Проезд по этой дороге будет закрыт с 7 по 20 июня.



Алексей Нечаев