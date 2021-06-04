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В «Татинвестгражданпроекте» снова обсудили проект «Большой Зеленодольск»

11:20, 04.06.2021 1
В «Татинвестгражданпроекте» снова обсудили проект «Большой Зеленодольск»
Фото: @tigp_rt

После реализации проекта «Большой Зеленодольск» площадь комплексного развития территории от Казани до Зеленодольска превысит 9 тыс. га. Их них 1,7 тыс. га отдадут под строительство нового жилья.

На встрече рассмотрели вопросы о развитии транспортной и социальной инфраструктуры и возведении современных многофункциональных жилых комплексов, сообщили в «Татинвестгражданпроекте».

Фото: @ tigp_rt

Масштабный проект «Большой Зеленодольск» инициировал в 2005 году на тот момент глава Минстроя РТ Марат Хуснуллин. До сих пор он активно обсуждается в экспертном сообществе. Проект фактически предполагает строительство нового города на 150 тысяч жителей. Эксперты видят в нем не только огромный нераскрытый потенциал, но и много «подводных камней», таких как отсутствие генплана агломерации, разбитые дороги и близость к МСЗ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Хотелось бы больше информации по данной теме.
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