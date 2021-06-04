За две недели в Татарстане пять человек госпитализировали с ботулизмом

За две недели в Татарстане пять человек госпитализировали с ботулизмом — тяжелым заболеванием, характеризующимся поражением нервной системы. Об этом рассказала заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова» Юлия Созинова.

Пациенты отравились вяленой речной рыбой. Одного пациента врачам пришлось подключить к искусственной вентиляции легких.

В основном ботулизм возникает из-за употребления некачественных консервированных или копченых продуктов. Продукты жизнедеятельности бактерии являются сильнейшим ядом. Чаще всего патогенная среда возникает в герметично закрытой банке, при солении и копчении. По вкусу и запаху зараженный продукт не отличается от качественного.

Врачи отмечают, что в период пандемии люди тщательней начали относиться к своей гигиене, что отразилось на показателях: кишечными инфекциями в республике стали болеть значительно реже. Однако сейчас люди снова все больше пренебрегают мытьем рук.

Ольга Плешкова