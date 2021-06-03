Завтра ГИБДД Казани проведет рейд по автобусам и такси

Завтра, 4 июня, ГИБДД Казани проведет рейд по автобусам и такси. Об этом «Реальному времени» сообщили в ОГИБДД УМВД России по столице РТ.

Внимание инспекторов будет направлено на водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, а также на тех, у кого нет документов на перевозку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ГИБДД Казани напомнили, что за управление автомобилем с неисправностями предусматривается штраф 500 рублей, а за неисправные тормоза, руль или сцепное устройство автомобиль также отправляют на спецстоянку.



На прошлой неделе ГИБДД столицы РТ проводила рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники.

