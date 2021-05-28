Власти Татарстана признали остров Сокольский памятником природы регионального значения

Остров Сокольский, расположенный в Мамадышском районе РТ, признали памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Площадь природного объекта составляет 763,4 га. Пространство, которое он занимает, кабмин признал особо охраняемой территорий регионального значения.

Источник: постановление правительства РТ №381 от 27.05.2021

С предложением о признании острова Сокольского памятником природы регионального значения выступил Госкомитет РТ по биоресурсам, следует из постановления правительства Татарстана. Теперь остров Сокольский входит в состав природно-заповедного фонда республики.

Напомним, что комитет РТ по охране объектов культурного наследия рассматривает вопрос о внесении парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи, расположенного в селе Ключищи Верхнеуслонского района РТ, в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия.



Татьяна Демина