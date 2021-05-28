Власти Татарстана признали остров Сокольский памятником природы регионального значения
Остров Сокольский, расположенный в Мамадышском районе РТ, признали памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Площадь природного объекта составляет 763,4 га. Пространство, которое он занимает, кабмин признал особо охраняемой территорий регионального значения.
С предложением о признании острова Сокольского памятником природы регионального значения выступил Госкомитет РТ по биоресурсам, следует из постановления правительства Татарстана. Теперь остров Сокольский входит в состав природно-заповедного фонда республики.
Напомним, что комитет РТ по охране объектов культурного наследия рассматривает вопрос о внесении парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи, расположенного в селе Ключищи Верхнеуслонского района РТ, в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия.
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