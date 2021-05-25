Новости спорта

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия обыграла Германию в женской Лиге наций по волейболу

16:25, 25.05.2021
Россия обыграла Германию в женской Лиге наций по волейболу
Фото: vk.com/rusvolleyteam

Сборная России обыграла в трех сетах команду Германии (3:0) в первом матче женской Лиги наций по волейболу. Турнир проходит в итальянском Римини.

Сборная Германии — Сборная России — 0-3 (21:25, 22:25, 19:25)

Напомним, в сборную России были вызваны две волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Одна из них — Екатерина Лазарева, только недавно перешедшая из краснодарского «Динамо».

СпортВолейбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем