Россия обыграла Германию в женской Лиге наций по волейболу
Сборная России обыграла в трех сетах команду Германии (3:0) в первом матче женской Лиги наций по волейболу. Турнир проходит в итальянском Римини.
Сборная Германии — Сборная России — 0-3 (21:25, 22:25, 19:25)
Напомним, в сборную России были вызваны две волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Одна из них — Екатерина Лазарева, только недавно перешедшая из краснодарского «Динамо».СпортВолейбол
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