Мишустин высказался за то, чтобы статус самозанятого шире прописали в законодательстве

Статус самозанятых может быть шире прописан в законодательстве, но не в виде отдельной профессии. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Мы не против этого. Мы просто объяснили, что самозанятые, это льгота по режиму налогообложения, а не профессия. Дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно, — заявил премьер, отвечая на вопрос о том, почему правительство дало отрицательный отзыв на предложение ЛДПР узаконить статус самозанятых при выдвижении их на выборные должности.

Фото: kzn.ru

По мнению Мишустина, нет ничего плохого в том, что самозанятый будет указывать свой статус, но не в качестве профессии, а в виде доходов и заработка, передает ТАСС.

По данным на март текущего года, в России в качестве самозанятых ежедневно регистрируется более 5 тыс. человек. Всего с запуска эксперимента в 2019 году зарегистрировались более 2 млн граждан.

Татьяна Леухина