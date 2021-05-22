Шадриков: качество воды в Татарстане становится лучше

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что качество воды в республике улучшается. При этом пить воду из-под крана по-прежнему не рекомендуется.



«Я удивляюсь, когда говорят, что вода стала хуже, когда визуально посмотрят на речку и говорят, что качество ухудшилось. По каким критериям они делают оценку?» — задался вопросом министр экологии РТ.

Шадриков обратил внимание, что его ведомство всегда готово рассказать про химию и микробиологию воды, но этим занимаются специалисты, к которым Минэкологии обращается, чтобы получить необходимое заключение.

На сегодняшний день в Татарстане работают 174 очистных сооружения, рассказал Шадриков в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым». По его словам, к тем, кто сбрасывает в воду вредные вещества, Минэкологии предъявляет «жесткие требования», в определенных случаях в отношении нарушителей возбуждаются уголовные дела.

В прошлом году глава Минэкологии РТ рассказал «Реальному времени», что в 2020 году по факту сброса неочищенных сточных вод было возбуждено пять уголовных дел, в которых фигурируют непосредственно собственники очистных сооружений.



Татьяна Демина