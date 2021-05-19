В Татарстане асфальтоукладчик задавил пенсионерку

В Татарстане асфальтоукладчик насмерть задавил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Случай произошел в селе Салауши Агрызского района. По предварительным данным, водитель дорожного катка при движении задним ходом наехал на переходившую проезжую часть 78-летнюю женщину. От травм она умерла на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа при движении задним ходом сбил автомобиль «Газель». Парень погиб на месте.

Ольга Плешкова