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В Татарстане асфальтоукладчик задавил пенсионерку

08:54, 19.05.2021
В Татарстане асфальтоукладчик задавил пенсионерку
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане асфальтоукладчик насмерть задавил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Случай произошел в селе Салауши Агрызского района. По предварительным данным, водитель дорожного катка при движении задним ходом наехал на переходившую проезжую часть 78-летнюю женщину. От травм она умерла на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа при движении задним ходом сбил автомобиль «Газель». Парень погиб на месте.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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