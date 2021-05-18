В Татарстане с начала года в автомобильных авариях погибли 8 детей

В Татарстане, по данным на 15 мая, с начала года произошло 155 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли восемь детей, 159 получили ранения. За весь прошлый год в авариях погибли девять детей.

Из-за неосторожности детей случилось 23 ДТП, один ребенок погиб, 23 получили ранения. Основные виды нарушений: переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход из-за объектов, ограничивающих видимость для водителей, игнорирование сигналов светофора. С начала года произошло восемь аварий с участием детей-велосипедистов.

Фото: kzn.ru

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов отметил, что на это влияет незнание детьми правил дорожного движения, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В начале мая в Татарстане на трассе Казань — Оренбург произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек.

Татьяна Леухина