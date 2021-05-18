В Казани задержали мужчину, которого подозревают в ограблении глухонемого

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские задержали жителя города, подозреваемого в ограблении глухонемого. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Казани.

Полицейские установили, что 15 мая возле одного из домов на улице Ноксинский Спуск неизвестный нанес потерпевшему несколько ударов и отобрал телефон, а также кошелек, в котором находилась банковская карта. Злоумышленник расплатился картой за покупки и потратил порядка 4 тыс. рублей. Общая сумма материального ущерба составила более 31 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний казанец — он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее полицейские задержали жителя Заинска, подозреваемого в ограблении ломбарда в Альметьевске.

