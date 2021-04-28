В Татарстане задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

В Альметьевске полицейские задержали жителя Заинска, подозреваемого в ограблении ломбарда в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сообщение об ограблении ломбарда поступило в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району. Полицейские изъяли видеозаписи камер видеонаблюдения. Видеокамеры зафиксировали, что в помещение заходил мужчина. Он попросил работника показать ему выставленные на продажу золотые цепочки и золотой крест. Когда продавец достал из витрины лоток с украшениями, мужчина выхватил их и убежал.

Работница ломбарда нажала тревожную кнопку, однако мужчина успел убежать до приезда росгвардейцев.

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Он объяснил, что спонтанно решился на ограбление, после произошедшего забежал в подъезд соседнего дома, переоделся, вызвал такси и поехал домой. Часть краденного он сдал в другой ломбард Бугульмы за 71 тысячу, остальные украшения спрятал в квартире.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Большую часть похищенных украшений изъяли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».



Ольга Плешкова