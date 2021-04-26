Начались работы по программе «Наш двор» в Казани

Фото: Илья Репин

В Казани начались работы по благоустройству в рамках программы «Наш двор». Благоустраивать территорию начали во дворах домов №18, 20, 22, 24, 24а по ул. Айдарова, №30 по ул. Северополюсная, №12, 16, 18 по ул. Маршала Чуйкова, №16, 18 по ул. Татарстан, №15, 15а, 17, 19, 21, 23 по ул. К. Тинчурина, №47, 49 по ул. Дубравной, №154, 162, 164 по ул. Краснококшайской, №236-242 по ул. Беломорской, №11-17 по ул. Закиева, №43-45 по ул. Мира. Об этом говорится на сайте мэрии.

В этом году в Казани на реализацию программы «Наш двор» будет выделено более 2 млрд 300 млн рублей, из которых 2 млрд — на асфальтобетонные работы и по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий с общей площадью асфальта в 520 тысяч кв. метров.

Все проекты благоустройства дворов обсуждаются с жителями. Ход работ можно будет контролировать на официальном портале программы dvor.tatar и обращаться по телефону горячей линии: +7(800)275-20-20.