В России заподозрили участие ЦРУ в кибератаке на трубопровод в США

К хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline могли быть причастны ЦРУ. Нельзя утверждать, что это была атака из России, считает президент компании Info Watch Наталья Касперская.



По ее словам, исходя из данных расследования WikiLeaks за 2017 год, в Центральном разведывательном управлении США есть подразделение UMBRAGE, маскирующееся под виды хакерских групп из России, Северной Кореи, Китая и Ирана.

«Как правило, если кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», — приводит «РИА Новости» слова Касперской.

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Президент США Джо Байден заявил, что не считает российские власти причастными к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. По словам американского лидера, США намерены разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Этот вопрос планируется обсудить на саммите с Россией.

До этого американские СМИ сообщали, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Из-за атаки Минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов.

Маргарита Головатенко