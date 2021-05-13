Крупнейший бриллиант из России продали на аукционе за $14,1 миллиона

На аукционе в Женеве продали самый крупный в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Его купили за 12,84 миллиона швейцарских франков ($14,1 млн).

Эксперты оценивали стоимость бриллианта в 12—18 миллионов швейцарских франков, следует из публикации аукционного дома Christie's в Instagram.

Бриллиант изготовлен из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Алроса». На работу по созданию драгоценности у специалистов ушло более полутора лет.

В январе 2019 года стало известно, что компания «Алроса» добыла крупнейший за последние годы алмаз. Размер камня составил 40х31х20 мм, а масса — 191,46 карата.

В августе 2018 года сообщалось, что «Алроса» продала на аукционе главный бриллиант из коллекции «Династия». Камень представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.

Татьяна Демина