Новости общества

13:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

12 детей получили огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе

13:11, 12.05.2021 1
12 детей получили огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 детей получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургии Михаил Поспелов.

Вчера сообщалось, что с пулевыми ранениями в ДРКБ Татарстана госпитализировали восемь детей, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в больницах находятся 20 детей и трое взрослых. Состояние шестерых ребят остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Состояние остальных пострадавших стабильное.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Так. 20 пострадало школьников. 12 ранено, как написано "пулями", значит видимо из ружья. А остальные 8 пострадали от чего? От взрыва? От прыжка с третьего этажа? Может информацию давать более точную.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также