12 детей получили огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе
12 детей получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургии Михаил Поспелов.
Вчера сообщалось, что с пулевыми ранениями в ДРКБ Татарстана госпитализировали восемь детей, пишет «Интерфакс».
Сейчас в больницах находятся 20 детей и трое взрослых. Состояние шестерых ребят остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Состояние остальных пострадавших стабильное.
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