Путин: День Победы всегда будет для России священным

Президент России Владимир Путин на главном военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве заявил, что День Победы всегда будет для России священным.

— День Победы был, есть и будет для России, нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся. Мы будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, — заявил глава государства.

Путин добавил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения.

— Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать права российского народа, — подчеркнул президент России.

Прямую трансляцию парада Победы ведет канал RT.